Андрей Будогосский: "Не могу сказать, что судейство в Петербурге – резонансное"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский коротко прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова в матче 23-го тура РФПЛ "Зенит" – "Урал". Встреча завершилась победой питерцев со счетом 2:0, при этом три футболиста гостей были удалены с поля.
– Пока не стал бы комментировать, – говорит Будогосский. – Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.
– Резонансное судейство получилось?
– Нет, не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматичный, но этим футбол и интересен.
– У вас по этому матчу есть вопросы к арбитру?
– Пока не буду комментировать. (Сергей ЕГОРОВ)
Zwolle
А вообще, если есть баблишко, то отчего же его не потратить для собственных нужд? "Спартак" так же себе обеспечил домашнюю победу над "Ростовом" в нужный временной момент, теперь "Зенит" сделал тоже самое в домашней игре с "Уралом" в тот момент когда нужно удержаться в гонке за лигачемпионское место. Кто при этом возглавляет судейский департамент - не имеет значения, хоть Иванов, хоть Будогосский. У этих ребят есть начальник, который и руководит процессом. Да, тот самый что "Спик, фром, мать его, харт". У него всё под контролем. Ну, право, не расстраиваться же ему по поводу падения посещаемости и снижения зрительской телеаудитории. У барина всё хорошо.
16:41
Вопреки
Будогосского близко к футболу подпускать НЕЛЬЗЯ !!! ПОЗОР МУТКО, вещающему нам лапшу о честном футболе !!! Позор Миллеру, прыгающему от радости при решении арбитра и пропущенном голе "Урала", при понимании того, что "Зенит" этот гол НЕ ЗАРАБОТАЛ !!! ЕСЬКОВА лишить права обслуживать футбольные матчи не только ПЛ, но и к спорту близко не подпускать - посмотрите сколько раз этот свистун принимал спорные решения в пользу адм. ресурсных команд в матчах с региональными банкротами !!! Первого удаления не должно было быть - игрок сыграл в мяч ! Первый гол засчитан быть не может, поскольку у Ивановича было нападение на вратаря !!! Третьего удаления у "Урала" быть не ДОЛЖНО, а выгонять нужно было ЗАЧИННИКА стычки ДЗЮБУ !!! КОМУ ТАКОЙ ФУТБОЛ НУЖЕН, господин "честный" МУТКО, если все решения в нем принимаются в пользу Зенита, ЦСКА и Спартака ??? Владимир Владимирович ПУТИН = услышьте простых болельщиков и наведите, пожалуйста, порядок в ведомстве МУТКО и Прядкина - заставьте их руководствоваться в российском футболе спортивной составляющей, а не личными интересами. СТЫДОБА. Грустно, тем более накануне чемпионата мира в Стране
16:40
Aborigen06
Ты как стал главой - так ничего сказать и не можешь..
16:38
Zwolle
marksan, вот то что Лаюшкин, Карасёв и Еськов выпускники его школы арбитров говорит о многом, всё верно. А вот то что он являлся штатным сотрудником КГБ как влияет на его судейское прошлое?
16:34
джо
Нет предела человеческой мерзости.
16:34
James Gang
Будогосскому сунули в лапу, чтобы он молчал!
16:32
морпех
Вообще красавчик - у тебя работа такая ,чтоб сразу дать внятный разбор...а уж потом...
16:30
ugdim
Kanidzha Многое упустил!ПОДДЕРЖИВАЮ!!!Держись УРАЛ!!!ДЕРЖИСЬ РОМКА!
16:30
marksan
"Он (Будогосский) считает Лаюшкина, Карасева и ЕСЬКОВА своими учениками!!! (Sports.ru)/ Вопросы будут?
16:29
Kanidzha
И тебя надо гнать с должности не резонансное, судейство у него нормальное было!!!!Дзюба бьёт умышленно соперника локтем в затылок что даже в мма запрещенно это нормально да? Иванович врещается в вратаря после чего мячь влетает в ворота жто тоже нормальное судейство?про все улаления я вообще молчу там даже на желтую не тянуло!!!Судья ходил по полю попровлял свою прическу.Так нагло ташить никчемную команду!!!И Миллер встал хлопает хоть малость совести надо иметь!!!!
16:27
marksan
О Будогосском. "Первый матч во втором дивизионе чемпионата СССР Будогосский провел в 1977 году. В это время он уже был штатным сотрудником КГБ". Вопросы есть?
16:25
Juventin
Что интересно. Орлов. понимая. что было нападение на вратаря. проговорился. что гол не засчитан. также и в эпизоде с желтой Бикфалви. Орлов сначала сказал - ..желтая смольникову за симуляцию..
16:24
Непорочный как ТИ
Приезжайте на курорты Урала. г-да Эськов и Пудогоски...
16:24
vassel
Ты футбол не смотрел что ли, гадина. Информацию инспектора ждешь? У самого глаз нету?
16:23
Непорочный как ТИ
А вот и г-н Отбеливатель, ПРОСИМ, ПРОСИМ в студию!
16:22
rashlim
Что у этого человека совести не осталось ни грамма - факт известный. За это его Мутко и взял на эту должность.
16:21
marksan
guy1984____ Кто музыку заказывает, тот барышню и танцует! - Старая поговорка. Кто из нас когда-нибудь до этого года слышал фамилию Будогосский?
16:21
Бен Ричардс
Конечно, какое там резонансное. Надо приучать зрителей к такому "судейству" "Зенита", раз они играть не умеют.
16:20
guy1984
а Будогоскому платят за лизоблюдство
16:18
aдвокат Хиддинк смеётся первым..
Оно не резонансное. Оно - никакущее...
16:17
Zwolle
Видимо праздник открытия "Распил-Арены" обязательно должен был состояться, оттого Миллер сотоварищи предусмотрели всё. Чтобы было железобетонно. И с судьями поработали, с поддержкой их начальства заручились. Осталось теперь общественное мнение зарядить в нужном русле. Вон, Бобров уже проклюнулся.
16:16
Platinum1991
= Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Он полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Еськова надо отстранять до конца сезона и понизить категорию, а то и совсем отлучить от судейства. - 1. Гол был забит игроком Зенита с нарушением правил! Иванович атаковал во вратарской вратаря Урала, который первым был на мяче! Иванович врезается во вратаря и толкает во вратарской на левую штангу ворот Урала! Такой гол незасчитывается на все 100 процентов! Но арбитр встречи Еськов СКАНДАЛЬНО и НЕПРАВОМЕРНО его засчитал! - 2. Павлюченко арбитра НЕ АТАКОВАЛ, а сказал, что он ошибся! Он сказал - Что вы делаете! там не было нарушения! Куда вы смотрели??? Павлюченко не ругал и не оскорблял судью, а указал на его ошибку, а Еськов НИ ЗА ЧТО удаляет Павлюченко! - 3. В преддверии матча со Спартаком арбитр из Москвы Еськов устроил настоящую охоту на Билфалви, чтобы его устранить к встрече со Спартаком! А затем арбитр встречи Еськов - НИ ЗА ЧТО предъявляет ему ещё одну карточку и удаляет с поля! СКАНДАЛ!!!!!!!!!! Что теперь будет говорить Будогосский и как будет отмазывать Еськова! ЭТО судейский БЕСПРЕДЕЛ Еськова и Будогосского! Далее когда Еськову сказали, что он грубо ошибся, то Еськов за это изгнал Павлюченко с поля!!! Надо срочно вводить видео повторы! Тогда не будет такого судейского произвола у Еськова, Егорова, Безбородова, Вилкова, Мешкова и других!!! Бикфалви не нарушал правила. Он первым был на мяче и отбил его в рамках правил и без нарушения, и только потом игрок Зенита ударил Бикфалви ногой, но вместо того, чтобы наказать игрока Зенита, арбитр встречи Еськов удаляет Бикфалви за НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ нарушение! Это СКАНДАЛ! Урал играет вдевятером, а за тем удаляет ещё одного игрока Урала! - 4. Главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" не имел права засчитывать гол Бранислава Ивановича в ворота гостей. Защитник хозяев нарушил правила в голевой атаке, врезавшись во вратаря. Арбитр Еськов должен был удалить не только Романа Емельянова, но и Дзюбу. – Еськов назначил странный штрафной, с которого "Зенит" забил. Этот мяч нельзя было засчитывать! Иванович нарушил правила, врезавшись во вратаря. Дзюба заслужил красную карточку за удар локтем в спину игрока "Урала".
16:16
marksan
Этому ур... "ответственному" человеку футбол показался "интересным"!!! Вместо того, чтобы заниматься анализом этого матча сразу после его окончания, их высочество ждёт доклада от слуг!!!
16:16
Ivenhoe
А зачем этого начальника вообще спрашивать? Он нам, ослятам, ничего объяснять и не должен.
16:16
NapoliFC
Будогосский уходи желательно с Еськовым
16:15
Ugine
Всё у него хорошо... САМ уже позвонил что ли?
16:15
эстонский армеец
Всё зависит от количества денег от "Газпрёма" - такое и решение будет.))
16:14
Alsenka
Всё хорошо прекрасная маркиза,все хорошо,все хорошо.... Ни один топ клуб во время открытия Распил-арены не пострадал,а "Урал",ну что "Урал? Мало ли в Рассеи "Уралов",да не сосчитать... А гордость страны,народное достояние,одно)))))
16:14