Андрей Будогосский: "Не могу сказать, что судейство в Петербурге – резонансное"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский коротко прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова в матче 23-го тура РФПЛ "Зенит" – "Урал". Встреча завершилась победой питерцев со счетом 2:0, при этом три футболиста гостей были удалены с поля.

– Пока не стал бы комментировать, – говорит Будогосский. – Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.

– Резонансное судейство получилось?

– Нет, не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматичный, но этим футбол и интересен.

– У вас по этому матчу есть вопросы к арбитру?

– Пока не буду комментировать. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"