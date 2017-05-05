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Алексей Пугин: "Томи" по силам отсрочить праздничное для "Спартака" событие"

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Полузащитник "Томи" Алексей Пугин считает, что его команде по силам преподнести сюрприз и отобрать очки у "Спартака" в матче 27-го тура чемпионата России. Команде Массимо Карреры осталось набрать четыре балла для завоевания чемпионского титула.

– Сможет ли "Томь" отсрочить праздничное событие для "Спартака"?

– Почему бы и нет? В чемпионате России можно играть с любой командой, – сказал Пугин в эфире клубного телевидения. – ЦСКА играл со "Спартаком" и если бы забил в самом начале, то все могло бы сложиться иначе. Играть можно со всеми, но как сложится игра – никто не знает.

Слабые стороны есть у каждой команды, в том числе и у "Спартака". Наша задача – их нащупать.

Матч 27-го тура чемпионата России" "Спартак" – "Томь" пройдет 6 мая. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Promesov

Надеюсь, что нет

10:53

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

А кто такой Алексей Пугин?

10:52

доктор Фишер

Как Пугина торкнуло! Что курит?

10:34