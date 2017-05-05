Алексей Пугин: "Томи" по силам отсрочить праздничное для "Спартака" событие"

Полузащитник "Томи" Алексей Пугин считает, что его команде по силам преподнести сюрприз и отобрать очки у "Спартака" в матче 27-го тура чемпионата России. Команде Массимо Карреры осталось набрать четыре балла для завоевания чемпионского титула.

– Сможет ли "Томь" отсрочить праздничное событие для "Спартака"?

– Почему бы и нет? В чемпионате России можно играть с любой командой, – сказал Пугин в эфире клубного телевидения. – ЦСКА играл со "Спартаком" и если бы забил в самом начале, то все могло бы сложиться иначе. Играть можно со всеми, но как сложится игра – никто не знает.

Слабые стороны есть у каждой команды, в том числе и у "Спартака". Наша задача – их нащупать.

Матч 27-го тура чемпионата России" "Спартак" – "Томь" пройдет 6 мая. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.