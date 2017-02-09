Александр Танцюра: "У Тигиева прописана сумма отступных. Ждем предложения "Спартака"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра рассказал "СЭ", как идут переговоры со "Спартаком" по защитнику Георгию Тигиеву. Ранее "СЭ" сообщал, что 21-летний футболист близок к подписанию долгосрочного контракта с московским клубом.

– Тигиев переходит в "Спартак"?

– Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.

– Установлен ли какой-то дедлайн?

– Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования.

– "Анжи" пока не устраивает предложение по защитнику?

– Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от "Спартака".

– То есть пока его не последовало?

– Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.

– Тигиев поедет на третий сбор Анжи?

– А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как "Спартак", поэтому ни в коем случае рук не опускает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)