Александр Шикунов: "Спартак" сыграет с ЦСКА как с "Зенитом"

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов уверен: красно-белые завоюют чемпионский титул вне зависимости от исхода матча 26-го тура чемпионата России с ЦСКА. Он отметил, что в дерби будет зафиксирована ничья, а гол у лидера турнира забьет капитан Денис Глушаков. Напомним, что "Спартак" лидирует в турнирной таблице с 57 очками, ЦСКА идет вторым, набрав 50 очков.

– Вся страна ждет этого дерби. В России есть два матча года – "Спартак" – ЦСКА и ЦСКА – "Спартак", – сказал Шикунов. – Стадион будет полным и вправе ожидать настоящее зрелище, даже погода повернулась лицом, принеся в Москву летнее тепло.

– Под вопросом участие Дзагоева, Зе Луиша и Луиза Адриану. Без них дерби будет не таким ярким?

– Ничего страшного, в таких матчах все выкладываются на 100 процентов, поэтому команды смогут обойтись без травмированных.

– Воскресный матч преподносится как битва за чемпионство. У вас еще есть вопросы о будущем триумфаторе?

– Для меня все ясно. "Спартак" – чемпион! Даже в случае поражения все будет нормально, а ничьей хватит с головой. У красно-белых нормальный календарь в оставшихся турах, поэтому не стоит обращать внимание на возможную потерю очков в матче с ЦСКА.

– На чьей стороне будут ваши симпатии?

– Конечно, это "Спартак". Думаю, счет будет 1:1, а гол забьет Глушаков.

– Рискнет ли Каррера сыграть в свой футбол или будет осторожничать?

– Сыграет так же, как и с "Зенитом". Будет та же схема. Спартаковцы возьмут игру под свой контроль, станут владеть мячом. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трнсляцию встречи.