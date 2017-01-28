Александр Селихов: "Моя аренда в "Амкар" невозможна"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" отметил, что не рассматривает возможность возвращение в "Амкар" на правах аренды. По словам вратаря, его не пугает отсутсвие игровой практики в составе красно-белых.
– Многие задаются вопросом: не лучше ли было бы для вас после подписания контракта с москвичами оставшуюся часть сезона провести в аренде в "Амкаре"?
– "Спартак" – большой клуб и новый уровень. И, сказать честно, для меня адаптация в новом коллективе и к новым требованиям важнее.
– А хотя бы теоретически аренда в пермскую команду возможна?
– Думаю, что нет.
– Осознаете, что в первое время с большой долей вероятности останетесь резервистом? "Спартак" лидирует, а от добра добра не ищут.
– Самое главное, чтобы команда побеждала. А там пусть будет, как будет. (Игорь РАБИНЕР)
Exsorsist
"– А хотя бы теоретически аренда в пермскую команду возможна?". Надеялся что Рабинер умнее...(((
09:34 28 января