Александр Кокорин: "Сколько стоит нарезной батон хлеба? Рублей 50"

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в эфире телепрограммы "Детский вопрос" рассказал, что не ходит в магазин за продуктами. Футболист поведал, что за хозяйство в его доме отвечает девушка.

– Сколько стоит нарезной батон хлеба? Рублей 50, – сказал Кокорин. – 25? Это смотря где вы покупаете (улыбается). В Питере все дорого. Молоко? Смотря какое, в Валуйках рублей 19. Сахар? Не пользуюсь сахаром, не знаю. Примерно 30 рублей килограмм. 100?! Вы в Москве покупаете, а у нас в Белгородской области все дешево. В магазин ходит моя девушка, по хозяйству все должна вести она, правильно?