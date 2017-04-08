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Александр Григорян: "Анжи" потерял очки в матче с "Зенитом"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 22-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:1) выразил разочарование из-за того, что команда упустила победу, ведя в счете в ходе встречи. В то же время наставник махачкалинцев объяснил, как его подопечным удалось нейтрализовать преимущества соперника.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Анжи" - 1:1. Гол воспитанника "Спартака" Павла ЯКОВЛЕВА (№91) лишил хозяев важнейших очков в борьбе за титул.Спартаковцы отобрали очки у "Зенита"

– До матча мы считали, что одно очко в Санкт-Петербурге будет для нас хорошим результатом, но по тому, как складывалась игра, получилось, что мы потеряли два очка, – сказал Григорян.

– Что помешало игрокам "Анжи" реализовать в концовке хорошие моменты и вырвать победу? Дело в усталости?

– Вряд ли дело в усталости, ведь в конце матча в контратаках принимали участие футболисты, которые вышли на замену. Скорее всего, это просто какое-то невезение.

– "Анжи" сегодня выглядел очень уверенно. Как вам удалось так настроить игроков?

– Если ты хочешь добиться результата со статусной командой, то должен не бояться, а верить в свои силы. В футболе помимо самоотдачи существует тактика. Мы угадали состав "Зенита", хорошо изучили его игру и в первом тайме закрыли хозяевам почти все зоны, вынудив их атаковать по правому флангу и продольными передачами, выиграв при этом большинство подборов. На это мы и рассчитывали. В середине второго тайма "Зенит" перехватил инициативу. Дело не только в психологии, но и в индивидуальном мастерстве его игроков. Меня радует кроме результата то, что мы постепенно сыгрываемся, сегодня мы играли в футбол и временами комбинировали на очень неплохом уровне.

Форбс сегодня играл в атаке, хотя в его прошлых командах мы привыкли видеть его в обороне или на фланге. С чем это связано и справился ли он со своей задачей?

– Ему уже 25 лет. Он попал к нам недавно, и когда мы изуччали его прошлые позиции, то были в недоумении. Я спросил его: "Послушай, ты, собственно говоря, кто"? Он говорит: "Не поверите, но я до сих пор сам не знаю". Мы разговаривали на поганом испанском. Он тоже погано говорит по-испански. Через три недели после того, как он к нам попал, я понял, что вижу в нем нападающего. Он мне ответил: "Слава богу, я всю жизнь вижу себя в нападении". (Максим МЕЛЬНИКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Санитар леса

Григорян отличный тренер. Это было заметно еще по его работе в Хабаровске.

21:47

fedor pavlovitsh

После этого провала в игре, Луческу надо гнать поганой метлой обратно в Шахтер или домой в Румынию.

21:46

Фили

теперь я понимаю почему у прудникова кличка слон-он неповоротлиивый и не расторопный,будь на его месте кто то другой увезли бы из питера 3 очка

21:42

баламошка

Молодцы, Анжи! Звенит еле ноги унёс.

21:41

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