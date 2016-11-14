Аксель Витсель: "Ювентус?" Я могу продолжить карьеру и в другом клубе"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отметил, что может продолжить карьеру и не в "Ювентусе", о котором последнее время все говорят. Хотя, по словам 27-летнего бельгийского хавбека, этот вариант остается наиболее предпочтительным.

– Я не знаю, когда итальянские фанаты увидят меня в "Ювентусе" – в январе или только летом, – цитирует Витселя Sport Mediaset. – Аллегри – это супертренер. Лучшие игроки в "Ювентусе" – Дибала и Маркизио. Сейчас все говорят о "Ювентусе", но я могу продолжить карьеру и в другом клубе. Посмотрим…

Добавим, что издание Sport Mediaset при этом отмечает, что "Ювентус" уже имеет договоренность с Витселем о переходе в январе. Однако остается одна загвоздка – сумма, которую требует за хавбека "Зенит". Ранее сообщалось, что это 6-8 миллионов евро.