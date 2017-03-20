21 и 23 марта в РФС пройдет судейский семинар с тренерами и капитанами команд РФПЛ

Завтра и в четверг в РФС состоится семинар по судейству с участием тренеров и капитанов команд премьер-лиги. Целью станет разъяснение правил игры.

– Встреча пройдет в два этапа, – говорит глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский. – Занятия проведет наш специалист-инструктор Леонид Калошин. Цель – дать разъяснения по основным моментам правил игры. Кроме того, мы выпустили специальный диск для команд, там 39 эпизодов.

Содержание – разъяснение по определенным игровым эпизодам и решения по ним. Нами передан этот диск в лиги, оттуда, соответственно, его должны получить команды. (Сергей ЕГОРОВ)