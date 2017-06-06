Левандовски признан лучшим игроком бундеслиги сезона-2016/17

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски был признан лучшим игроком бундеслиги в сезоне-2016/17 по версии футболистов. В опросе, проведенном Kicker, приняли участие 248 игроков. За Левандовски было отдано 25 процентов голосов. Вторым стал полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта (15,7 процента), третьим – форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг (10,5 процента). Последний стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол.

В минувшем сезоне Левандовски провел 33 матча в бундеслиге, в которых забил 30 голов и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов он записал на свой счет восемь голов и один пас в девяти встречах.