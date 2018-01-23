Неймар может пропустить матч с "Генгамом" из-за обиды на болельщиков

Нападающий "ПСЖ" Неймар может пропустить матч 1/16 финала Кубка Франции с "Генгамом", утверждает Le Parisien. Форвард, получивший травму бедра, не хочет рисковать здоровьем. Также 25-летний бразилец обиделся на болельщиков парижан, которые освистали его во встрече лиги 1 с "Дижоном" (8:0).

В этой игре футболист оформил в поединке покер, однако четвертый гол забил со скандалом. На 83-й минуте он взялся пробить пенальти, не дав сделать это Эдинсону Кавани, который мог побить рекорд Златана Ибрагимовича по голам за клуб (156). Кроме того, болельщики скандировали фамилию уругвайца во время исполнения 11-метрового удара.

Фанаты "ПСЖ" освистали Неймара, не давшего Кавани пробить пенальти