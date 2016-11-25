Виталий Калешин: "Краснодар" с плохой игрой будет весной в еврокубках, а "Зальцбург" с хорошей – нет"

Защитник "Краснодара" Виталий Калешин после ничьей против "Зальцбурга" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы пошутил на тему плохой игры своей команды и забитого гола, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист положительно оценил выступление "быков" на этом этапе в целом.

– Игроки "Зальцбурга" не то чтобы нас перебегали, просто мы ошибались в простых ситуациях, – отметил Калешин. – Соперник этим воспользовался, навязал нам свою игру. Но главное, это весна, где мы будем в еврокубках. Но пусть они остаются с хорошей игрой. Зато мы с плохой будем играть весной. (Улыбается).

– Голевая комбинация была наигранной?

– (Смеется). Ну, естественно.

– Может, не были готовы к прессингу "Зальцбурга"?

– Мы разбирали их игру, видели, как они видоизменились. Они сейчас в очень хорошей форме. Я думаю, да, мы не смогли показать хорошей игры, отчасти потому что соперник не позволял, где-то мы ошибались. Но самое главное, что мы идем дальше.

– С кем хотелось бы весной сыграть?

– Я не знаю, кто нам попадется.

– Как оцените групповой турнир в целом?

– Наверно, пятерку поставить нельзя, потому что выходим со второго места, да и в игре были шероховатости. Но четверку заслужили.

– Не вызывает опасений предстоящий матч с "Зенитом"?

– Они играли, мы играли. Они, я так понимаю, хорошо играли, да? (Улыбается). Молодцы. А мы плохо. Поэтому будем надеяться, что в воскресенье все будет наоборот. (Смеется).