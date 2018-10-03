Роман Зобнин: "Не вижу смысла сравнивать ЦСКА и "Спартак", у нас свой путь"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал предстоящий матч с "Вильярреалом" в рамках группового этапа Лиги Европы и проблемы в команде.

– Обстановка в команде не мешает подготовиться к следующему матчу?

– У каждой команды бывают такие моменты. Жизнь вообще состоит из черных и белых полос. Нужно поскорее забыть неудачи и с позитивным настроем выйти на матч против "Вильярреала".

– Видели вчера победу ЦСКА? Готовы взять в пример игру армейцев?

– Я не понимаю этот вопрос. Мы – "Спартак". Вчера играл ЦСКА. Не вижу смысла сравнивать две команды. У нас своя история, свой путь. (Александр Рогулев)