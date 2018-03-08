23:40 8 марта | Футбол — Лига Европы

Диего Симеоне: "В Москве все будет по-другому"


 
Четверг. Мадрид. &quot;Атлетико&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 3:0. 22-я минута. Победный удара полузащитника хозяев САУЛЯ (справа)."Локомотив" пожертвовал Европой. Раньше наши так не делали

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Локомотивом" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0) призвал не расслабляться перед выездом в Москву, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– 3:0 – приговор?

– Задача еще не решена. Не так просто нам будет, как кажется. В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера. Плей-офф на этой стадии может быть непредсказуемым.

– Ожидали большего от "Локомотива"?

– Соперник показал неплохую игру, несмотря на свои проблемы – ведь двое лидеров не играло. Мы этим воспользовались и показали хороший футбол.

 

Атлетико - Локомотив

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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