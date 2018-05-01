Бригада Карасева назначена на полуфинальный матч Лиги Европы

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Марселем" 3 мая. Сергей Лапочкин и Сергей Иванов будут дополнительными судьями за воротами, а Антон Аверьянов и Тихон Калугин будут помогать Карасеву на линии. Запасной арбитр – Игорь Демешко.
Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Марселя".
- Сергей Карасев (судья)
- Марсель
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Зальцбург
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Игорь Демешко (судья)
- Антон Аверьянов
- Тихон Калугин