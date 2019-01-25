Маурицио Сарри: " Если бы "Челси" проиграл "Тоттенхэму" по пенальти, я все равно был бы доволен"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы по пенальти над "Тоттенхэмом" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги отметил, что доволен игрой своей команды и реакцией на поражение от "Арсенала" в прошлые выходные.

- Думаю, сегодня мы достойно отреагировали на поражение от "Арсенала", – цитирует пресс-служба клуба Сарри. – Я не нападал на своих игроков и лишь указал на то, что у нас есть проблемы. Доволен нашей реакцией на поражение, но продолжаю настаивать на том, что нам необходимо сохранять такой уровень на постоянной основе. Сегодня мы провели отличный матч.

Нам предстоит тяжелый финал, но сегодня мы показали очень хорошую игру. Если бы нам не удалось победить по пенальти, я все равно был бы доволен нашим выступлением. В последних трех-четырех матчах мы сталкивались с определенными проблемами, которые в первую очередь были связаны с мотивацией. Наши игроки перестали получать удовольствие от игры. Сегодняшняя игра и результат помогут нам вернуть должный настрой, что крайне важно.

Противостояние с "Тоттенхэмом" нужно рассматривать в контексте 180 минут. По итогам двух матчей мы оказались сильнее по праву. Сегодня мы заслужили победу без серии пенальти.