"Лестер" выбил "Ливерпуль" из Кубка лиги

"Лестер" дома одержал победу над "Ливерпулем" в матче 1/16 финала Кубка Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0. Хозяева поля одержали победу благодаря точным ударам Синдзи Окадзаки и Ислама Слимани.

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса попал в заявку на игру, но не вышел на поле.

Кубок лиги

1/16 финала

"Лестер" - "Ливерпуль" - 2:0 (0:0)

Голы: Окадзаки, 65 (1:0). Слимани, 78 (2:0).

Судья: Атвелл.

19 сентября. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

"Бристоль" – "Стоук Сити" - 2:0 (0:0).

"Кристал Пэлас" - "Хаддерсфилд" - 1:0 (1:0).

"Брентфорд" - "Норвич" - 1:3 (1:1).

"Вест Хэм" - "Болтон" - 3:0 (2:0).

"Астон Вилла" - "Миддлсбро" - 0:2 (0:0).