19:23 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Йоахим Лев: "Германия привезет сильную команду"

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после жеребьевки Кубка конфедерации сообщил, что он привезет на турнир сильную команду, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Немцы попали в одну группу с Австралией, Чили и победителем Кубка Африки.

-Мы привезем сильную команду, в любом случае. Но сейчас я не могу ответить, как все сложится – до турнира остается еще больше полугода. Нам надо подумать. Ведь у нас есть возможность предоставить некоторым молодым игрокам возможность проявить себя на таком высочайшем уровне, сразиться с выдающимися соперниками. Юные футболисты смогут лучше развиваться, будут расти. Но к турниру мы непременно подойдем с максимальной концентрацией и самоотдачей.

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