Йоахим Лев: "Германия привезет сильную команду"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после жеребьевки Кубка конфедерации сообщил, что он привезет на турнир сильную команду, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Немцы попали в одну группу с Австралией, Чили и победителем Кубка Африки.

-Мы привезем сильную команду, в любом случае. Но сейчас я не могу ответить, как все сложится – до турнира остается еще больше полугода. Нам надо подумать. Ведь у нас есть возможность предоставить некоторым молодым игрокам возможность проявить себя на таком высочайшем уровне, сразиться с выдающимися соперниками. Юные футболисты смогут лучше развиваться, будут расти. Но к турниру мы непременно подойдем с максимальной концентрацией и самоотдачей.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!