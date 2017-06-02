14:58 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций

Артем ДЗЮБА не поможет сборной России на Кубке конфедераций. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА не поможет сборной России на Кубке конфедераций. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
13

Нападающий сборной России Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017, информирует официальный сайт РФС. 

Сегодня 28-летний форвард "Зенита", у которого есть проблемы с коленом, не принял участия в тренировке и покинул расположение национальной команды.

По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные на сборе нагрузки.

- Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья, - сказал Дзюба. - Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места.

Таким образом, Дзюба стал третьим игроком из расширенной заявки (30 футболистов) на Кубок конфедераций-2017, который точно не попадет в окончательную заявку на турнир. Ранее из-за повреждений сборная России лишилась двух игроков ЦСКА - Мариу Фернандеса и Алана Дзагоева

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. 

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
 

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86631.html

13
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

Константин Эдуардович

Зенит с Манчини начал подготовку к сезону?

15:16

NF

Два ожидаемых позора за год... Что-то невесело...

15:15

shpasic

срочно вызывать юного Месси на замену!

15:11

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

А вот кто--бы сомневался........... Когда ОН, живой такой, весёлый, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ выступал за ""нашу--рашу"" без, ТИПА ТРАМВ ??? Зато выходит ВЬЮ давать журно-хам...... Как обычно, от миллярса отмашку получил и ""замри--умри--воскресни""..... Может теперь до ""каракалпакского черкеса" ДОЙДЁТ, что ОН --- не выездной, в рамках ""сбродной"" ????

15:11

slipknot

Наверное игрочишка на войну пошел, вот только с ним никого не видно.

15:10

titan2313

Дзюбе надо перестать болтать не по делу! Вчера одно, сегодня совсем другое.

15:10

Dzaga

Смолов - Полоз

15:10

Random_90

Чувствуется, что Фурсенко уже приступил к работе. Мой комментарий про Дзюбу не пропустили.

15:06

Random_90

Не царское это дело. Подумаешь кубок конфедераций. Проходили уже это. В товарищеских матчах он тоже не принимал участие якобы по состоянию здоровья, но при этом за Зенит играл.

15:04

1forever1

Ураа! Федя - центр. Артему - здоровья

15:03

lavar

Не по этой ли причине? "ПЬЯНЫХ, ЭКСТРЕМИСТОВ, ЛЮДЕЙ В МАСКАХ И С ЖИВОТНЫМИ НЕ БУДУТ ПУСКАТЬ НА МАТЧИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ"

15:01

Знаток1964

Беда то какая!!!

15:00