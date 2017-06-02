Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций

Нападающий сборной России Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017, информирует официальный сайт РФС.

Сегодня 28-летний форвард "Зенита", у которого есть проблемы с коленом, не принял участия в тренировке и покинул расположение национальной команды.

По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные на сборе нагрузки.

- Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья, - сказал Дзюба. - Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места.

Таким образом, Дзюба стал третьим игроком из расширенной заявки (30 футболистов) на Кубок конфедераций-2017, который точно не попадет в окончательную заявку на турнир. Ранее из-за повреждений сборная России лишилась двух игроков ЦСКА - Мариу Фернандеса и Алана Дзагоева.

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

