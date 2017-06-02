Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций

Нападающий сборной России Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017, информирует официальный сайт РФС.
Сегодня 28-летний форвард "Зенита", у которого есть проблемы с коленом, не принял участия в тренировке и покинул расположение национальной команды.
По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные на сборе нагрузки.
- Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья, - сказал Дзюба. - Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места.
Таким образом, Дзюба стал третьим игроком из расширенной заявки (30 футболистов) на Кубок конфедераций-2017, который точно не попадет в окончательную заявку на турнир. Ранее из-за повреждений сборная России лишилась двух игроков ЦСКА - Мариу Фернандеса и Алана Дзагоева.
Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Дополнительная информация
- Алан Дзагоев
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)
- Мариу Фернандес
Константин Эдуардович
Зенит с Манчини начал подготовку к сезону?
15:16
NF
Два ожидаемых позора за год... Что-то невесело...
15:15
shpasic
срочно вызывать юного Месси на замену!
15:11
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А вот кто--бы сомневался........... Когда ОН, живой такой, весёлый, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ выступал за ""нашу--рашу"" без, ТИПА ТРАМВ ??? Зато выходит ВЬЮ давать журно-хам...... Как обычно, от миллярса отмашку получил и ""замри--умри--воскресни""..... Может теперь до ""каракалпакского черкеса" ДОЙДЁТ, что ОН --- не выездной, в рамках ""сбродной"" ????
15:11
slipknot
Наверное игрочишка на войну пошел, вот только с ним никого не видно.
15:10
titan2313
Дзюбе надо перестать болтать не по делу! Вчера одно, сегодня совсем другое.
15:10
Dzaga
Смолов - Полоз
15:10
Random_90
Чувствуется, что Фурсенко уже приступил к работе. Мой комментарий про Дзюбу не пропустили.
15:06
Random_90
Не царское это дело. Подумаешь кубок конфедераций. Проходили уже это. В товарищеских матчах он тоже не принимал участие якобы по состоянию здоровья, но при этом за Зенит играл.
15:04
1forever1
Ураа! Федя - центр. Артему - здоровья
15:03
lavar
Не по этой ли причине? "ПЬЯНЫХ, ЭКСТРЕМИСТОВ, ЛЮДЕЙ В МАСКАХ И С ЖИВОТНЫМИ НЕ БУДУТ ПУСКАТЬ НА МАТЧИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ"
15:01
Знаток1964
Беда то какая!!!
15:00