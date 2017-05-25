Денис Глушаков: "Дзюба поздравил с чемпионством"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после открытой тренировки отметил, что настроение у него хорошее, чему способствовало завоевание чемпионского титула со "Спартаком". По словам хавбека, никто из игроков "Зенита" не отреагировал на его запись в Твиттере, где он выложил фото с кубком на фоне оставшегося без газона стадиона "Санкт-Петербург", передает из Химок корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– В каком настроении прибыли в сборную?

– С позитивом, настроение хорошее. Как и всегда. Мы стали чемпионами, но это клубные дела. Сейчас же думаю о сборной, это самое главное. На носу Кубок конфедераций.

– Шестеро спартаковцев в команде придают особое настроение?

– Безусловно. Чем больше одноклубников в команде, тем отношения быстрее налаживаются. Все супер.

– Коллаж со стадиона в Санкт-Петербурге сами сделали вчера?

– Попросил ребят. Я же все по делу, только предложил. Ничего такого не сказал. Мы договаривались год назад, но как-то не пошло (смеется).

– Как отреагировали игроки "Зенита"?

– Никак.

– А Дзюба что-нибудь сказал?

– Нет. Зато поздравил с чемпионством.

Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России