Глушаков снова "троллит" "Зенит"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подшутил в своем Твиттере над "Зенитом". Полузащитник выложил коллаж со своим изображением на фоне поля арены на Крестовском острове, с которого сегодня сняли газон. При этом футболист держит в руках чемпионский кубок.
"Зенит", когда отмечать-то будем?" – написал Глушаков.
Напомним, хавбек не впервые шутит над сине-бело-голубыми в соцсетях. В октябре прошлого года Глушаков заявил, что невский клуб и через 10 лет не сможет сыграть на новом стадионе на Крестовском острове. В ответ питерцы намекнули на трофейную засуху красно-белых и назвали полузащитника "самым титулованным футболистом", напомним, что в свое время Глушаков переходил в "Спартак" из "Локомотива" за победами.
В этом сезоне "Спартак" с Глушаковым в составе впервые с 2001 года стал чемпионом России.
"Зенит" назвал Глушакова титулованным футболистом
@zenit_spb когда отмечать то будем?😉 pic.twitter.com/aW9RExcmK9– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 24 мая 2017 г.
Spartak-Online1
Браво Денис! Над бомжами можно смеяться долго!))
18:59
shpasic
отметим 17 июня на Распил-Арене вместе с новозеландцами!
18:56
gan75
Денис Глушак сорви крышак
18:56
asc0002
Аххах мозгов у него не прибавилось))
18:56
KARIMOFF
не умно как минимум... докажи,что это не случайный один раз был, потом выделывайся..
18:55