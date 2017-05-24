Глушаков снова "троллит" "Зенит"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подшутил в своем Твиттере над "Зенитом". Полузащитник выложил коллаж со своим изображением на фоне поля арены на Крестовском острове, с которого сегодня сняли газон. При этом футболист держит в руках чемпионский кубок.

"Зенит", когда отмечать-то будем?" – написал Глушаков.

Напомним, хавбек не впервые шутит над сине-бело-голубыми в соцсетях. В октябре прошлого года Глушаков заявил, что невский клуб и через 10 лет не сможет сыграть на новом стадионе на Крестовском острове. В ответ питерцы намекнули на трофейную засуху красно-белых и назвали полузащитника "самым титулованным футболистом", напомним, что в свое время Глушаков переходил в "Спартак" из "Локомотива" за победами.

В этом сезоне "Спартак" с Глушаковым в составе впервые с 2001 года стал чемпионом России.

"Зенит" назвал Глушакова титулованным футболистом