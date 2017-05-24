Глушаков снова "троллит" "Зенит". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков снова "троллит" "Зенит"

Денис Глушаков - "Зениту".
Денис Глушаков - "Зениту".
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Капитан "Спартака" Денис Глушаков подшутил в своем Твиттере над "Зенитом". Полузащитник выложил коллаж со своим изображением на фоне поля арены на Крестовском острове, с которого сегодня сняли газон. При этом футболист держит в руках чемпионский кубок.

"Зенит", когда отмечать-то будем?" – написал Глушаков.

Напомним, хавбек не впервые шутит над сине-бело-голубыми в соцсетях. В октябре прошлого года Глушаков заявил, что невский клуб и через 10 лет не сможет сыграть на новом стадионе на Крестовском острове. В ответ питерцы намекнули на трофейную засуху красно-белых и назвали полузащитника "самым титулованным футболистом", напомним, что в свое время Глушаков переходил в "Спартак" из "Локомотива" за победами.

В этом сезоне "Спартак" с Глушаковым в составе впервые с 2001 года стал чемпионом России.

"Зенит" назвал Глушакова титулованным футболистом

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Spartak-Online1

Браво Денис! Над бомжами можно смеяться долго!))

18:59

shpasic

отметим 17 июня на Распил-Арене вместе с новозеландцами!

18:56

gan75

Денис Глушак сорви крышак

18:56

asc0002

Аххах мозгов у него не прибавилось))

18:56

KARIMOFF

не умно как минимум... докажи,что это не случайный один раз был, потом выделывайся..

18:55