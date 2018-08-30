Никита Чернов: "В соперники ЦСКА хотел бы "Ливерпуль", но, увы, мы в одной корзине"

Защитник ЦСКА Никита Чернов перед жеребьевкой Лиги чемпионов отметил, что армейцам будет непросто с любым соперником. Мероприятие состоится в четверг в Монако, ЦСКА попал во 2-ю корзину.

- Все в предвкушении жеребьевки, очень интересно узнать наших соперников, - приводят "Известия" слова Чернова. - Понимаем, что на групповой стадии не бывает слабых команд и с любым оппонентом будет непросто. Лично мне бы хотелось попасть на "Ливерпуль", но, увы, мы находимся в одной корзине. А вообще, это моя любимая европейская команда. Хочется побывать на их стадионе, увидеть вживую и прочувствовать атмосферу "Энфилда".

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