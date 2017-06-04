Полузащитник "Реала" Иско после победы над "Ювентусом" (4:1) в финале Лиги чемпионов отметил, что его команда показала лучший футбол во втором тайме во всем сезоне. Он также подчеркнул, что первая половина далась "сливочным" тяжело.

"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд. Мадридцы также стали чемпионами Испании.

– Первая половина была для "Реала" очень тяжелой против сильной команды, – цитирует официальный сайт УЕФА Иско. – Во втором тайме мы увидели лучший "Реал" в этом сезоне.