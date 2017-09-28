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09:26 | Футбол — Лига чемпионов

Головин - лидер по количеству обводок в матче ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

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По данным InStat, Александр Головин и Антони Марсьяль стали лидерами по количеству успешных обводок в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" (по 6 из 8 у каждого). Отметим, что Головин является лидером РФПЛ по количеству успешных обводок – 7,7 в среднем за 90 минут. Средний показатель Марсьяля в английской премьер-лиге также один из лучших в лиге (7,5 за 90 минут).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Garik new

По этому показателю Головин реально монстр: обводки у нас и в Англии примерно равнотрудны.

09:38