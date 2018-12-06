Зубков – о заявлении ОКР: "Наши чиновники идут в суд против своих спортсменов"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, комментируя решение Олимпийского комитета России подать апелляцию на решение Мосгорсуда о сохранении у бобслеиста звания олимпийского чемпиона, заявил "СЭ", что готов отстаивать свою правоту в Верховном и Конституционных судах РФ.

– Знает ли, что ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда, который решил сохранить за вами олимпийского золото Сочи?

– Не знаю, я не получал никаких документов.

– ОКР уже выступил с официальным заявлением у себя на сайте.

– Ну хорошо. Это его право.

– Удивлены?

– Нет. К сожалению, олимпийской комитет почему-то не отстаивает своих спортсменов, а пытается их засудить. Сколько я уже отстаиваю свои права? И дальше мы с адвокатом готовы это делать. Остается дождаться, когда получу официальную бумагу и продолжим процесс.

– Вам по-человечески обидно, что так происходит?

– Я уже ничему не удивляюсь. Как понимаю, такая сейчас линия у руководителей и чиновников – быть против спортсменов, которые приносили медали и защищали честь страны.

– Разговаривали ли с кем-то из наших чиновников?

– А о чем говорить, если они идут против своих спортсменов? Но могли бы ведь помогать атлетам, а по факту – спортсмены сами со своими адвокатами решают те вопросы, которые возникли не по их вине.

– Готовы к тому, что дело дойдет до Верховного и, возможно, Конституционного судов?

– Конечно, готов. Однозначно пойду до конца, даю на это 200 процентов. (Андрей Сизякин)