Мартен Фуркад: "Хочу говорить о победе, а не о допинге"

Победитель спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге Мартен Фуркад выразил мнение по поводу предстоящего заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в Антхольце, который будет посвящен обсуждению второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. По словам французского биатлониста, спортсмены должны принимать участие в обсуждении проблемы, однако сейчас ему хочется говорить о победе в спринте, а не о допинге.

– Если там будет можно присутствовать спортсменам, то, конечно, я бы хотел там быть, – заметил Фуркад. – Мы должны принимать участие в обсуждении проблемы, которая стала одной из центральных для нашего вида спорта. Я уже много говорил о том, что эту проблему необходимо решить. Но сейчас хочу говорить о своей победе, а не о допинге. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге. Малышко - шестой. Как это было