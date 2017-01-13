Мартен Фуркад: "Хочу говорить о победе, а не о допинге"

Победитель спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге Мартен Фуркад выразил мнение по поводу предстоящего заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в Антхольце, который будет посвящен обсуждению второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. По словам французского биатлониста, спортсмены должны принимать участие в обсуждении проблемы, однако сейчас ему хочется говорить о победе в спринте, а не о допинге.
– Если там будет можно присутствовать спортсменам, то, конечно, я бы хотел там быть, – заметил Фуркад. – Мы должны принимать участие в обсуждении проблемы, которая стала одной из центральных для нашего вида спорта. Я уже много говорил о том, что эту проблему необходимо решить. Но сейчас хочу говорить о своей победе, а не о допинге. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге. Малышко - шестой. Как это было
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Кстати, ""кузя"", а ты не хочешь у лыжного "утюга" спросить о "рационе питания" ???
19:50
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Ну, всё как всегда....... Вполне адекватно--позитивное "вью" местные ура--поцтреоты и тут умудрились обгавкать... Бедные--несчастные анти--рашенские "высказыватели", как же ВАС жёстко тогда гнобят...
19:47
Veg Sneggi
Ну так и не говори.
19:30
кузя23
Интересно,что он кушает? Бегает как лось,стреляет почти без промаха. Даже мега УЭБ,в свои лучшие годы,запомнился не совсем удачной стрельбой,а хорошим бегом. А тут все сразу.
19:27