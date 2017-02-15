В Кемерове пройдет "Кубок СССР" по хоккею с мячом в валенках

В Кемерове состоится розыгрыш "Кубка СССР" по хоккею с мячом в валенках, сообщает официальный сайт ФХМР. Турнир организован региональной федерацией хоккея с мячом и клубом "Кузбасс" при поддержке областной и городской администрации. В турнире сыграют 12 команд национальных диаспор, проживающих в Кузбассе. Матчи будут состоять из одного семиминутного тайма.

Это третий розыгрыш необычного турнира. Впервые он прошел в 2013 году, выиграла команда Казахстана. Год спустя победу одержали представители Русско-армянского культурного центра.