13:07 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В Кемерове пройдет "Кубок СССР" по хоккею с мячом в валенках

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В Кемерове состоится розыгрыш "Кубка СССР" по хоккею с мячом в валенках, сообщает официальный сайт ФХМР. Турнир организован региональной федерацией хоккея с мячом и клубом "Кузбасс" при поддержке областной и городской администрации. В турнире сыграют 12 команд национальных диаспор, проживающих в Кузбассе. Матчи будут состоять из одного семиминутного тайма.

Это третий розыгрыш необычного турнира. Впервые он прошел в 2013 году, выиграла команда Казахстана. Год спустя победу одержали представители Русско-армянского культурного центра.

Дополнительная информация

http://www.rusbandy.ru/news/10432/

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