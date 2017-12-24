Джусоев перешел в "Хаммарбю" через полгода после возвращения в "Енисей"

Полузащитник сборной России, четырехкратный чемпион мира Алан Джусоев продолжит карьеру в "Хаммарбю", сообщает официальный сайт шведского клуба. Хавбек отыграл сезон-2016/17 в "Сандвикене", а летом вернулся в родной "Енисей", в котором провел всю предыдущую карьеру. Таким образом, в Красноярске после возвращения он задержался только на полгода.

- Я рад окзаться в "Хаммарбю", - сказал Джусоев в интервью клубной пресс-службе. - Это хорошая команда, играющая в быстрый хоккей. Сделаю все возможное, чтобы помочь новой команде завоевать титул. А на чемпионате мира постараемся взять реванш у шведов.