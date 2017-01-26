Партнер Болта подаст апелляцию на решение МОК о лишении золота Олимпиады-2008

Спринтер Неста Картер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4x100 м, сообщает Reuters.

Напомним, ямайский бегун уличен в применении допинга. Его проба с Олимпиады-2008 после перепроверки дала положительный результат на запрещенный препарат метилгексанамин. В связи с этим результат сборной Ямайки в эстафете 4х100 аннулирован.

Напомним, что ямайцы завоевали в Пекине в этой дисциплине золотые награды. В команду помимо Картера входили Майкл Фрэйтер, Асафа Пауэлл и Усэйн Болт. Все они лишены своих медалей и должны их вернуть. Кому будут переданы награды, станет известно позднее.

У Болта, таким образом, останется восемь олимпийских золотых наград.