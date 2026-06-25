Когда выйдет 6-й эпизод сериала «После Фишера. Инквизитор»

В онлайн-кинотеатре Wink продолжается показ сериала «После Фишера. Инквизитор». Новый сезон популярного проекта рассказывает о поиске серийного убийцы в Алтайском крае, которым занимаются местный опер Ольга Белова (Юлия Снигирь) и следователь из Барнаула Игорь Терехов (Александр Петров).

Кто снялся в сериале «После Фишера. Инквизитор»

В новом сезоне «Фишера» снялись Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман, Иван Архангельский, Сергей Шароватов, Виктория Цыганкова, Климентий Кривоносенко, Илья Старосельский, Алексей Тахаров, Дмитрий Павленко и Валентина Нимяева.

Трейлер сериала «После Фишера. Инквизитор»

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «После Фишера. Инквизитор»

Шестой эпизод сериала «После Фишера. Инквизитор» выйдет 2 июля.