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После Фишера Инквизитор сериал 2026: когда выйдет новая 6 серия — где смотреть Фишер 3
Сериалы

25 июня, 18:25

1 мин.

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «После Фишера. Инквизитор»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Кадр из сериала «Фишер», Wink

В онлайн-кинотеатре Wink продолжается показ сериала «После Фишера. Инквизитор». Новый сезон популярного проекта рассказывает о поиске серийного убийцы в Алтайском крае, которым занимаются местный опер Ольга Белова (Юлия Снигирь) и следователь из Барнаула Игорь Терехов (Александр Петров).

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Кто снялся в сериале «После Фишера. Инквизитор»

В новом сезоне «Фишера» снялись Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман, Иван Архангельский, Сергей Шароватов, Виктория Цыганкова, Климентий Кривоносенко, Илья Старосельский, Алексей Тахаров, Дмитрий Павленко и Валентина Нимяева.

Трейлер сериала «После Фишера. Инквизитор»

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «После Фишера. Инквизитор»

Шестой эпизод сериала «После Фишера. Инквизитор» выйдет 2 июля.

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