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Умер актер Игорь Янковский: что известно о его смерти — причины
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Сегодня, 13:40

2 мин.

Что известно о смерти актера Игоря Янковского

Мария Сальникова
Автор
Игорь Янковский.
Фото Геннадий Сергеев, Russian Look, Global Look Press
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Сегодня, 27 января, сообщили о смерти актера и бизнесмена, одного из основателей Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР) Игоря Янковского.

Рассказываем, что известно к настоящему моменту.

Что известно о смерти Игоря Янковского

О смерти актера Игоря Янковского сообщил медиаресурс Sostav. Обстоятельства смерти не называются. Известно, что Игорю Янковскому было 73 года.

Биография Игоря Янковского

Игорь Янковский родился в 1951 году в Ленинабаде (Таджикистан). Принадлежал к известной актерской династии Янковских: был сыном народного артиста Ростислава Янковского, а Олегу Янковскому доводился племянником. Поэтому тоже выбрал актерскую профессию. В 1974 году Игорь Янковский окончил театральное училище имени Щукина, служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Игорь Янковский и актер Олег Янковский.
Фото Геннадий Сергеев, Russian Look, Global Look Press

С 1992 году перешел в рекламный бизнес. Также Игорь Янковский получил степень кандидата политических наук.

Чем известен Игорь Янковский

Игорь Янковский начал сниматься еще до окончания училища. Его первой работой стал эпизод в фильме «Это сильнее меня». Самой известной ролью стала роль Джеральдина-младшего в «Приключениях принца Флоризеля» («Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»). Другие известные проекты с его участием: «Следствие ведут знатоки», «Колье Шарлотты», «Осторожно, листопад!», «Время и семья Конвей», «Дураки умирают по пятницам», «Исповедь содержанки», киножурнал «Ералаш» и множество других.

Последний фильм с участием Игоря Янковского, «Марш-бросок: Особые обстоятельства», вышел в 2013 году.

Помимо ролей в театре и кино, Игорь Янковский известен как телеведущий и как профессионал в сфере рекламы. Он был соучредителем и руководителем компании «Максима», президентом Международного фестиваля рекламы, стал соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель», президентом Ассоциации коммуникационных агентств России, академиком Российской академии рекламы.

Игорь Янковский с дочерью, 2014 год.
Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

Личная жизнь Игоря Янковского

Игорь Янковский был женат на Эвелин Мотл, от которой у него родились дочь Анна-Мария и сын Денис. В 2010 году Денис был признан виновным в хранении и попытке сбыта наркотиков и приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

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