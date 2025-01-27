Что известно о смерти актера Игоря Янковского

Сегодня, 27 января, сообщили о смерти актера и бизнесмена, одного из основателей Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР) Игоря Янковского.

Рассказываем, что известно к настоящему моменту.

Что известно о смерти Игоря Янковского

О смерти актера Игоря Янковского сообщил медиаресурс Sostav. Обстоятельства смерти не называются. Известно, что Игорю Янковскому было 73 года.

Биография Игоря Янковского

Игорь Янковский родился в 1951 году в Ленинабаде (Таджикистан). Принадлежал к известной актерской династии Янковских: был сыном народного артиста Ростислава Янковского, а Олегу Янковскому доводился племянником. Поэтому тоже выбрал актерскую профессию. В 1974 году Игорь Янковский окончил театральное училище имени Щукина, служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Фото Геннадий Сергеев, Russian Look, Global Look Press

С 1992 году перешел в рекламный бизнес. Также Игорь Янковский получил степень кандидата политических наук.

Чем известен Игорь Янковский

Игорь Янковский начал сниматься еще до окончания училища. Его первой работой стал эпизод в фильме «Это сильнее меня». Самой известной ролью стала роль Джеральдина-младшего в «Приключениях принца Флоризеля» («Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»). Другие известные проекты с его участием: «Следствие ведут знатоки», «Колье Шарлотты», «Осторожно, листопад!», «Время и семья Конвей», «Дураки умирают по пятницам», «Исповедь содержанки», киножурнал «Ералаш» и множество других.

Последний фильм с участием Игоря Янковского, «Марш-бросок: Особые обстоятельства», вышел в 2013 году.

Помимо ролей в театре и кино, Игорь Янковский известен как телеведущий и как профессионал в сфере рекламы. Он был соучредителем и руководителем компании «Максима», президентом Международного фестиваля рекламы, стал соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель», президентом Ассоциации коммуникационных агентств России, академиком Российской академии рекламы.

Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

Личная жизнь Игоря Янковского

Игорь Янковский был женат на Эвелин Мотл, от которой у него родились дочь Анна-Мария и сын Денис. В 2010 году Денис был признан виновным в хранении и попытке сбыта наркотиков и приговорен к четырем годам лишения свободы условно.