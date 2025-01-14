«Ландыши. Такая нежная любовь»: что известно о втором сезоне сериала про мажорку в бегах

На платформе Wink завершился первый сезон музыкального ромкома Александра Карпиловского «Ландыши. Такая нежная любовь». Рассказываем обо всем, что известно о продолжении сериала.

Сюжет сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

В центре сюжета сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» — судьба богатой наследницы Кати, потерявшей родителей в автокатастрофе и ищущей защиты.

Главной героине до достижения совершеннолетия нужно спрятаться от людей, которые работали на ее отца. Девушка отправляется в Вологду и встречает Лешу, который очень хочет ей помочь.

Персонажи женятся, однако, чтобы остаться вместе, им предстоит преодолеть серьезные различия.

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Создатели сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Режиссером сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» выступил Александр Карпиловский, известный по работе над такими проектами, как «Елки 11», «Модный синдикат» и «Мой папа не подарок».

За сценарий проекта отвечают Василий Павлов («ГДР») и Рауф Кубаев («Работа над ошибками»).

В числе продюсеров сериала — Александр Косарим, Антон Володькин, Елизавета Сапронова и Наталья Лазарева, а композитором проекта стал Владимир Юстус («Открытый брак»).

Актеры и персонажи сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Главную героиню проекта Катю Орлову сыграла Ника Здорик («Там, где цветет полынь»), а ее спутника Леху Данилина — Сергей Городничий («Калимба»).

«Мы похожи, скажем так, «яркой обложкой», на которую все западают. Она яркий типаж, приезжает из Лондона, в нее тут все влюбляются, за ней гонятся, она такая дерзкая красотка. В этом мы с ней похожи, за мной тоже закрепляется образ красивой мажорки, хотя я не мажорка, а из большой семьи из города Обнинска, где нас пятеро детей. Но как сказал продюсер Юрий Сапронов, которому я безмерно благодарна: на тебя смотришь и понимаешь, что дочерью миллиардера ты можешь быть», — описывала свою героиню Ника Здорик.

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

«Все началось с того, что я записал актерскую визитку. У нас с девушкой тогда были непростые отношения — часто возникали столкновения из-за того, что мне ближе патриархальные взгляды, а она хочет строить карьеру. Из-за этого отношения получаются скорее партнерскими. Я пытался разобраться в этом вопросе, читал книги, обсуждал его с друзьями.

И в актерской визитке я озвучил, что было бы прикольно, если бы вселенная дала мне роль, где герой оказывается в похожей ситуации. Чтобы это была история про любовь — но такая, где у влюбленных разные мировоззрения, которые тянут их в противоположные стороны — и как они в итоге находят компромисс. И эта роль меня нашла: меня позвали на кастинг в сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», — вспоминал Сергей Городничий.

Кроме того, в сериале сыграли Евгений Коряковский, Владимир Стержаков, Денис Степанов, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Екатерина Эссен, Анна Сафронова и Владимир Тяптушкин.

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Что известно о 2-м сезоне сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

На данный момент выход второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» еще не был анонсирован.

«Ответить вам не можем, потому что не знаем, когда будет второй сезон. Мы очень надеемся. Думаю, что в ближайшее время что-то станет понятно», — рассказала исполнительница главной роли.

Однако открытый финал первого сезона и высокие рейтинги проекта в целом более чем располагают к тому, чтобы сериал получил продолжение.

«Увидела ли я в конце Леху или мне показалось? Конечно, нам всем хочется верить в лучшее и надеяться на лучшее. Вот поэтому я все-таки за то, что я его увидела. Но, если честно, сюжетно все равно финал открытый», — рассказала Ника Здорик.

«Отзывы хорошие, рейтинги высокие. Поэтому, скорее всего, второй сезон будет. Но это еще не точно. Все зависит от продюсеров, сценаристов. Ждем!» — выразил надежду актер Станислав Демушин, сыгравший в проекте персонажа по прозвищу Кабан.

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Сюжет 2-го сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Осторожно! В этой главе есть спойлеры.

В конце первого сезона Леша пропадает без вести, и Катя находится на распутье. Главная героиня должна решить, вернуться ли ей к прежней жизни или отправиться за своим избранником в надежде снова его увидеть.

В финале Кате кажется, что она видит Лешу, однако создатели сериала не дают понять точно, правда ли это или только отражение мыслей и стремлений персонажа.

Второй сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» мог бы прояснить и этот момент, и другие, на раскрытие которых, вероятно, не хватило времени в первом сезоне.

Тизер сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

В случае если выход второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» будет подтвержден, его стоит ожидать ориентировочно в 2026 году.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Все эпизоды первого сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» доступны для просмотра на Wink. В случае выхода второго сезона новые серии будут представлены на этой же платформе.