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Супергерл фильм 2026: критика и рейтинг — Милли Олкок
Фильмы

26 июня, 20:05

2 мин.

Критики оценили фильм «Супергерл» с Милли Олкок

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супергерл», реж. Крэйг Гиллеспи, The Safran Company, DC Studios, Troll Court Entertainment, Industrial Light & Magic (ILM), Framestore, Digital Domain, Legacy Effects, FBFX
Фото Кадр из фильма «Супергерл», реж. Крэйг Гиллеспи, The Safran Company, DC Studios, Troll Court Entertainment, Industrial Light & Magic (ILM), Framestore, Digital Domain, Legacy Effects, FBFX

Новый супергеройский блокбастер «Супергерл» с Милли Олкок в главной роли уже стартовал в мировом прокате, вызвав неоднозначную реакцию критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг картины зафиксировался на отметке в 58%, а на Metacritic проект набрал лишь 50 баллов из 100 возможных. Журналисты практически единогласно хвалят исполнительницу роли Кары Зор-Эл за яркую, эмоциональную и дерзкую игру, однако сходятся во мнении, что выдающийся перформанс актрисы оказался заложником слабого сценария.

Главные претензии экспертов касаются вторичности сюжета и блеклого визуального стиля. Картину называют эмоционально плоской и критикуют за попытки слепо скопировать эстетику «Безумного Макса» или «Стражей Галактики», из-за чего фильм теряет индивидуальность и кажется набором жанровых клише. Рецензенты также обратили внимание на технические проблемы, включая мыльные спецэффекты, слишком темную цветовую гамму и сумбурный монтаж, который лишает повествование необходимой динамики.

Несмотря на волну критики, в ленте нашлись и положительные стороны. Помимо убедительной игры Олкок, которая отлично передала характер уязвимого, но при этом жесткого подростка, пресса тепло встретила появление Джейсона Момоа в роли космического наемника Лобо. Его персонаж добавил экранизации безумной энергетики, хотя некоторые обозреватели посчитали, что его присутствие лишь сильнее отвлекает от основной истории.

Часть изданий похвалила фильм за трогательные отношения между главными героями, однако большинство экспертов резюмируют, что фильм получился проходным блокбастером, а Милли Олкок явно заслуживала куда более качественного проекта для своей первой главной роли.

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