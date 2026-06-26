Вышел финальный сезон сериала «Медведь»

Телеканал FX и стриминговый сервис Hulu выпустили пятый и заключительный сезон ресторанной драмы «Медведь». Все восемь эпизодов финальной части шоу стали доступны для зрителей одновременно, поставив точку в истории чикагского ресторана.

Сюжет последнего сезона сериала, собравшего более 20 премий «Эмми», сосредоточен на выживании заведения после внезапного ухода шеф-повара Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт) из индустрии. Управление «Медведем» ложится на плечи Сидни (Айо Эдебири), Ричи (Эбон Мосс-Бакрах) и Натали (Эбби Эллиотт). Команде предстоит справиться с финансовым кризисом, угрозой закрытия и провести идеальный ужин, чтобы побороться за звезду Мишлен.

К созданию финала вернулся шоураннер Кристофер Сторер, а в эпизодах снова появились Джейми Ли Кертис и Джон Бернтал. Критики называют финал эмоциональным и приземленным, ставящим достойную точку в одном из главных телепроектов последних лет.