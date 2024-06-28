4 причины посмотреть «Клинок, рассекающий демонов»

«Клинок, рассекающий демонов» (или «Истребитель демонов») — аниме, которое пользуется популярностью не только в родной Японии, но и далеко за ее пределами. Например, в топе-250 по версии Кинопоиска тайтл занимает 145 строчку.

В российском фандоме есть свои шутки и мемы, вирусящиеся в соцсетях, а новый сезон «Клинка» ждут чуть ли не больше «Дома дракона». Рассказываем — кратко и без спойлеров! — почему стоит посмотреть «Клинок, рассекающий демонов».

Рисовка

В «девяностых» и «нулевых», когда аниме только начинало завоевывать сердца российских зрителей, оно выделялось, в том числе необычной рисовкой (что парадоксально, ведь некоторые японские аниматоры вдохновлялись еще советской мультипликацией). Большие глаза у хороших героев, узкие и острые черты лица — у злодеев. И, конечно, преувеличенные, почти театральные эмоции. Такую рисовку можно или любить, или ненавидеть — но оставаться к ней равнодушными получится едва ли.

Сегодня же рисовка становится сдержаннее и качественнее, по некоторым аниме сразу и не догадаться, что это японская анимация (например, полнометражка «Красавица и дракон»).

«Клинок, рассекающий демонов» удивительно хорошо балансирует между традиционными аниме-атрибутами и современными трендами в рисовке. Здесь есть и гиперболизированные эмоции, и эпические батальные сцены, и красивые, почти гиперреалистичные пейзажи. А юмористические зарисовки с крокодильими слезами и дружескими потасовками удачно разбавляют серьезные сюжетные сцены.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

В свое время первый сезон «Клинка» наделал шуму. Аниматоры отрисовали сцены битв так качественно и детализировано, что проект стал образцом для всех аниме в этом жанре. Со временем студии Ufotable все же пришлось упростить графику и обратиться к 3D-анимации, чтобы облегчить работу художников. Но и сейчас аниме продолжает радовать зрителей эпичными сценами, хотя и не так часто.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Главный герой

«Клинок» можно назвать классическим сененом — это истории, рассчитанные на юношей от 7 до 18 лет. Хотя, конечно, такие проекты смотрят люди всех возрастов и любого пола. Среди других известных представителей жанра — «Наруто», «Магическая битва», «Король шаманов».

Как правило, главный герой сенена — простой парень, который по воле судьбы или случая оказывается в центре эпических событий. Обычно он должен победить злодеев и спасти мир, конечно, не без помощи верных друзей.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Такие однозначно хорошие и наивные герои могут вызывать скуку. Однако в случае с Тандзиро Камадо это лишь добавляет ему очарования. По ходу сюжета его показывают с разных сторон: вот он тренируется в поте лица, чтобы стать истребителем демонов, а вот — дурачится вместе с друзьями. В одной из серий Тандзиро переодевается в девушку, чтобы выследить демона под прикрытием. А в другой — пытается спасти сестру, даже если ради этого придется многим пожертвовать.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Сюжет и вселенная

У «Клинка» богатая вселенная, которая впрочем оставляет пространство для фанатских теорий, фантазий и домыслов. Чего только стоит предыстория каждой из демонических лун (так называют сильнейших демонов) и главного антогониста — Кибуцудзи Мудзана. Многие фанаты аниме наверняка не отказалась бы от спин-оффа про этого злодея.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Если говорить о сюжете, завязка у «Истребителя демонов» достаточно типичная: на семью главного героя нападает демон, и чтобы защитить выжившую сестру и простых людей, Тандзиро решает присоединиться к истребителям. Однако за счет большого количества персонажей, их предысторий и других подробностей смотреть аниме интересно. Даже несмотря на то, что некоторые серии строятся по одному шаблону.

Русская озвучка

Ярые фанаты аниме, не спешите бросаться тапками! Конечно, каждый уважающий себя отаку (преданный поклонник аниме и манги — Прим. ред.) смотрит аниме исключительно в оригинале, чтобы проникнуться атмосферой и все такое. Но пора признать, что русская озвучка аниме вышла на совершенно другой уровень, а мем «Хозяюшка, я все!» ничем не уступает легендарному «Татакаэ!».

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Сегодня русская озвучка — это не одноголосые дорожки, записанные на встроенный в ноутбук микрофон, а профессиональный студийный дубляж. В соцсетях даже вирусятся видео, где зрители сравнивают японскую, русскую и другие варианты озвучки. И русская может посоперничать даже с оригиналом. Качественный перевод с вниманием к деталям и нюансам японского языка, бережная адаптация шуток и студийная запись — то, что делают просмотр «Клинка» (да и многих других аниме) еще приятнее.