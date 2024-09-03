«Самый верный друг»: 12 лучших фильмов про собак

Собаки сосуществовали с человеком на протяжении почти всей истории цивилизации. Немудрено, что при такой тесной связи хвостатые друзья стали не только одними из самых популярных домашних животных, но и оставили след в культуре человечества. Не обошло увлечение собаками и кинематограф. Пушистые и не очень друзья человека стали героями множества лент, а порой даже выходили на первый план. Собрали подборку из 12 фильмов о братьях наших меньших, среди которых и семейная классика, и трагичные истории, и даже лауреаты кинофестивалей.

Белый Бим Черное Ухо

Год: 1977.

Страна: СССР.

Режиссер: Станислав Ростоцкий.

В главных ролях: Вячеслав Тихонов, Валентина Владимирова, Михаил Дадыко, Иван Рыжов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо»

Это драма, основанная на одноименной повести Гавриила Троепольского. Картина рассказывает о нелегкой судьбе шотландского сеттера по кличке Бим, который родился с необычной для этой породы окраской — белым с черным ухом. Его хозяин, пожилой писатель Иван Иванович (Вячеслав Тихонов), очень любит своего пса, но вынужден на время оставить его, попав в больницу. Бим, оказавшийся без присмотра, в своем поиске хозяина сталкивается и с жестокостью, и с добротой людей.

Хатико: Самый верный друг

Год: 2009.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Лассе Халльстрем.

В главных ролях: Ричард Гир, Джоан Аллен, Кэри-Хироюки Тагава.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг»

Это ремейк японского фильма 1987 года, основанного на реальной истории, которая случилась в Японии в 1920-х годах. Новый фильм переносит действие в американские декорации. Картина рассказывает о невероятной верности собаки по кличке Хатико, который ежедневно ждал своего хозяина, профессора Паркера Уилсона (Ричард Гир), на железнодорожной станции, даже после того, как его хозяин скончался. В течение нескольких лет Хатико продолжал приходить на станцию, ожидая возвращения хозяина.

Марли и я

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Фрэнкель.

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Дженнифер Энистон, Эрик Дэйн, Хэйли Беннетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Марли и я»

Драмеди, основанная на реальных событиях, является экранизацией мемуаров Джона Грогана. Картина рассказывает о жизни журналиста Джона (Оуэн Уилсон) и его жены Дженнифер (Дженнифер Энистон), которые решают завести собаку: таким образом они хотят проверить свои силы перед тем, как завести ребенка. Щенок лабрадора по имени Марли оказывается очень активным и непослушным, что превращает жизнь семьи в череду смешных и трогательных ситуаций.

Белый плен

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Фрэнк Маршалл.

В главных ролях: Пол Уокер, Джейсон Биггс, Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Белый плен»

Основанный на реальных событиях «Белый плен» рассказывает о вдохновляющем приключении группы ездовых собак, которых оставили на антарктической станции во время суровой зимы. Когда их хозяин, Джерри Шепард (Пол Уокер), вынужден эвакуироваться, он с тяжелым сердцем бросает своих верных псов на произвол судьбы. Фильм повествует о невероятной борьбе за выживание этих храбрых животных, которые противостоят экстремальным условиям, чтобы дождаться возвращения своего хозяина.

Дорога домой: Невероятное путешествие

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Дуэйн Данэм.

В главных ролях: Майкл Дж. Фокс (озвучка), Салли Филд (озвучка), Дон Амичи (озвучка).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Дорога домой: Невероятное путешествие»

Это ремейк классической картины Disney 1963 года, рассказывающий о приключениях трех домашних животных: двух собак по имени Шэдоу и Чанс, а также кошки Сэсси. Оставленные дома своими хозяевами на время поездки в другой город, они решаются на далекое и опасное путешествие ради воссоединения с семьей. Их путь по горам и лесам полон препятствий, но дружба и верность друг другу помогут преодолеть все трудности и невзгоды.

101 далматинец

Год: 1996.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Херек.

В главных ролях: Гленн Клоуз, Джефф Дэниэлс, Джоэли Ричардсон, Джоан Плаурайт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «101 далматинец»

Это игровая версия анимационного фильма студии Disney, занимающего свое заслуженное место в списке классики детских мультфильмов. В центре сюжета — далматинцы Понго и Пердита, чьи щенки похищены коварной Круэллой де Виль. Круэлла мечтает сделать из щенков шубу, но храбрые собаки с помощью друзей из животного мира объединяются, чтобы помешать ее планам.

Лента выделяется своим отличным кастом, особенно блестящей игрой Гленн Клоуз, чья интерпретация злодейки Круэллы де Виль стала культовой. Еще один ремейк-приквел вышел в 2021 году, а главную роль любительницы меха в нем сыграла Эмма Стоун.

Бетховен

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Левант.

В главных ролях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Дин Джонс, Николь Том.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «Бетховен»

Легендарная семейная комедия, рассказывающая историю гигантского и очаровательного сенбернара по кличке Бетховен, который врывается в жизнь семьи Ньютонов и быстро становится ее неотъемлемой частью. Смешные и трогательные моменты, связанные с неуклюжими проделками пса и его дружбой с членами семьи, сделали этот фильм любимым для многих поколений зрителей, а имя Бетховен — нарицательным для всех сенбернаров.

Собачья жизнь

Год: 2017.

Страна: США, Индия.

Режиссер: Лассе Халльстрем.

В главных ролях: Джош Гэд, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Брайс Гейзар.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Собачья жизнь»

Фильм «Собачья жизнь» рассказывает трогательную и необычную историю собаки по имени Бэйли, которая на протяжении нескольких жизней перерождается в разных телах и каждый раз старается найти смысл своего существования. Будучи преданным и любящим другом, Бэйли помогает своим хозяевам преодолевать жизненные трудности, напоминая о важности любви и верности.

Лесси

Год: 2005.

Страна: Великобритания, Франция, Ирландия, США.

Режиссер: Чарльз Стерридж.

В главных ролях: Джонатан Мейсон, Питер О'Тул, Саманта Мортон, Питер Динклэйдж.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Лесси»

Фильм «Лесси» рассказывает историю знаменитой колли, которая преодолевает долгий путь, чтобы вернуться к своей семье после того, как они были вынуждены ее продать из-за финансовых трудностей. Фильм 2005 года является новой интерпретация классической истории о дружбе. Лента основана на романе американо-британского писателя Эрика Найта.

К-9: Собачья работа

Год: 1989.

Страна: США.

Режиссер: Род Дэниел.

В главных ролях: Джеймс Белуши, Мел Харрис, Кевин Тай, Эд О'Нил.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «К-9: Собачья работа»

Знаменитый комедийный боевик, в котором рассказывается о полицейском детективе Майкле Дули, вынужденном работать в паре с умным и своенравным служебным псом по кличке Джерри Ли. Вместе они пытаются поймать опасного преступника, но по пути сталкиваются со множеством забавных и критичных ситуаций. Джеймс Белуши и его пушистый напарник создают незабываемый комедийный дуэт.

Того

Год: 2019.

Страна: США, Великобритания, Индия, Китай, Канада.

Режиссер: Эриксон Кор.

В главных ролях: Уиллем Дефо, Джулианна Николсон, Кристофер Хейердал, Ричард Дормер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Того»

Фильм «Того» рассказывает историю отважного ездового пса, который вместе со своим хозяином, Леонардом Сеппала, преодолевает огромное расстояние по суровой Аляске, чтобы доставить лекарства и спасти целый город от эпидемии. Это трогательная и вдохновляющая история о преданности и героизме основана на реальных событиях, которые больше всего известны зрителям по мультфильму «Балто». Пес Балто вез лекарства на последнем участке пути до отдаленного города, в то время как пес по кличке Того в этой гонке преодолел рекордное расстояние в 146 км.

Черный пес

Год: 2024.

Страна: Китай.

Режиссер: Гуань Ху.

В главных ролях: Эдди Пэн, Цзя Чжанке, Тун Лия, Чжоу Ю.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Черный пес»

Фильм «Черный пес» рассказывает историю Лана, бывшего каскадера-мотоциклиста, который возвращается в родной город после тюремного заключения. Лан, которому, кажется, никто не рад в родном городе, устраивается на работу в патруль, занимающийся отловом бездомных собак. Там он неожиданно сближается с черной борзой, которая, как и он, пережила нелегкие времена. Действие фильма разворачивается на фоне подготовки к Олимпийским играм 2008 года в Пекине.

Фильм уже успел получить признание на Каннском кинофестивале 2024 года, завоевав Гран-при программы «Особый взгляд».