Вышел трейлер семейной комедии «Ждун»

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Опубликован трейлер фильма «Ждун» от режиссера Дмитрия Суворова («Непослушная»). По сюжету проекта семья Семеновых приютила доброго инопланетянина. Они помогают пришельцу отремонтировать корабль и противостоять местным угрозам.

Кто снялся в фильме «Ждун»

В проекте снялись Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Сергей Белов, Мила Жукова, Виктория Савитская и Евгений Тегнеренко.

Трейлер фильма «Ждун»

Когда выйдет фильм «Ждун»

Семейная комедия «Ждун» выйдет в российских кинотеатрах 20 марта 2025 года.