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Домовенок Кузя фильм 2024: трейлер и дата выхода — Сергей Бурунов
Фильмы и сериалы

8 октября, 17:45

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Сергеем Буруновым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Домовенок Кузя»
Фото Кадр из фильма «Домовенок Кузя»
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Опубликован трейлер фильма «Домовенок Кузя». Режиссером картины выступил Виктор Лакисов («Крякнутые каникулы»). Лента расскажет о домовенке Кузе, сбежавшем от Бабы-яги и попавшем в квартиру девочки Наташи и ее родителей.

В проекте снялись Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов.

Трейлер фильма «Домовенок Кузя»

Когда выйдет фильм «Домовенок Кузя»

«Домовенок Кузя» выйдет в российских кинотеатрах 19 декабря.

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