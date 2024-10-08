Вышел трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Сергеем Буруновым
Опубликован трейлер фильма «Домовенок Кузя». Режиссером картины выступил Виктор Лакисов («Крякнутые каникулы»). Лента расскажет о домовенке Кузе, сбежавшем от Бабы-яги и попавшем в квартиру девочки Наташи и ее родителей.
В проекте снялись Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов.
Трейлер фильма «Домовенок Кузя»
Когда выйдет фильм «Домовенок Кузя»
«Домовенок Кузя» выйдет в российских кинотеатрах 19 декабря.
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6 ноя 18:30
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