Wink показал тизер сериала «Дети перемен»

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Wink опубликовал тизер сериала «Дети перемен». Режиссерами и сценаристами проекта выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Сюжет многосерийной криминальной драмы сосредоточен на тяжелом периоде 90-х, в который семья водителя троллейбуса Флоры пытается приспособиться к окружающей действительности.

В сериале снялись Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов, Артем Кошман и Софья Лебедева.

Премьера сериала «Дети перемен» запланирована на осень этого года.