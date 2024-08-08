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Дети перемен сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Wink показал тизер сериала «Дети перемен»

Премьера сериала «Дети перемен» запланирована на осень
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен»
Фото Кадр из сериала «Дети перемен»
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Wink опубликовал тизер сериала «Дети перемен». Режиссерами и сценаристами проекта выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Сюжет многосерийной криминальной драмы сосредоточен на тяжелом периоде 90-х, в который семья водителя троллейбуса Флоры пытается приспособиться к окружающей действительности.

В сериале снялись Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов, Артем Кошман и Софья Лебедева.

Премьера сериала «Дети перемен» запланирована на осень этого года.

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