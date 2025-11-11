Стиль жизни
V значит Вендетта сериал: что известно, когда выйдет — где смотреть
Фильмы и сериалы

11 ноября, 21:15

1 мин.

HBO снимет сериал по «V значит Вендетта»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «V значит Вендетта», реж. Джеймс Мактиг, Warner Bros., Silver Pictures, Anarchos Productions
Фото Кадр из фильма «V значит Вендетта», реж. Джеймс Мактиг, Warner Bros., Silver Pictures, Anarchos Productions

Издание Variety сообщило, что HBO готовит сериал по «V значит Вендетта». По информации источников, сценарий для новой адаптации напишет Пит Джексон, а исполнительными продюсерами проекта выступят возглавляющие DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран, а также Бен Стивенсон и Лиэнн Клейн.

HBO и DC Studios пока официально не подтвердили, что сериал находится в разработке.

«V значит Вендетта» — графический роман Алана Мура о загадочном революционере, пытающемся свергнуть тоталитарный режим. В 2006 году на экраны вышел одноименный фильм Джеймса Мактига, главные роли в котором сыграли Натали Портман и Хьюго Уивинг.

Когда выйдет сериал «V значит Вендетта»

Дата выхода сериала «V значит Вендетта» будет анонсирована позже.

Вышел трейлер фильма «Кремлевский волшебник» c Джудом Лоу
