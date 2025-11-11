Стиль жизни
Кремлевский волшебник фильм: трейлер и дата выхода — Джуд Лоу
Фильмы и сериалы

11 ноября, 21:45

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Кремлевский волшебник» c Джудом Лоу

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кремлевский волшебник», реж. Оливье Ассайас, France 2 Cinema, Gaumont, Curiosa Films
Фото Кадр из фильма «Кремлевский волшебник», реж. Оливье Ассайас, France 2 Cinema, Gaumont, Curiosa Films

Gaumont опубликовал трейлер фильма Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Экранизация одноименной книги Джулиано да Эмполи рассказывает о телепродюсере Вадиме Баранове (Пол Дано), который был пиарщиком Владимира Путина (Джуд Лоу) в 1990-е годы.

Кто снялся в фильме «Кремлевский волшебник»

В картине снялись Джуд Лоу, Пол Дано, Алисия Викандер, Джеффри Райт, Том Стерридж, Уилл Кин, Дэн Кейд, Александр Джонсон, Мэттью Баунсгард и Анастасия Саттер.

Трейлер фильма «Кремлевский волшебник»

Когда выйдет фильм «Кремлевский волшебник»

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» запланирована на 21 января 2026 года.

Кремлевский волшебник, фильм.В России могут показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

Фильмы
Читайте далее
  • Marcus Crassus

    Очередная КЛЮКВА в сахаре.

    11.11.2025

