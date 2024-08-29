Вышел трейлер фильма «Ужасающий 3»

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Bloody Disgusting Horror опубликовал трейлер фильма «Ужасающий 3», по сюжету которого клоун Арт терроризирует округ Майлз в канун Рождества.

Режиссером и сценаристом слэшера выступил Дэмиен Леоне («Ужасающий 2»).

В проекте снялись Джейсон Патрик, Дэниэл Робак, Дэвид Ховард Торнтон, Лорен ЛаВера, Шарлотта МакКи, Брайс Джонсон, Саманта Скаффиди, Брэдли Страйкер, Крис Джерико и Эллиотт Фаллэм.

Российская премьера фильма «Ужасающий 3» пройдет 10 октября.