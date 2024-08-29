Документальный фильм «Крест» выйдет в российский прокат 26 сентября

26 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма Сергея Дебижева («Святой архипелаг») «Крест». В проекте исследуется, что из себя представляет этот символ для человечества.

Продюсерами документального фильма выступили Наталия Дебижева, Михаил Скигин и Виталий Баранов.

Композиторами «Креста» стали Вячеслав Бутусов и Виктор Сологуб.