Документальный фильм «Крест» выйдет в российский прокат 26 сентября
26 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма Сергея Дебижева («Святой архипелаг») «Крест». В проекте исследуется, что из себя представляет этот символ для человечества.
Продюсерами документального фильма выступили Наталия Дебижева, Михаил Скигин и Виталий Баранов.
Композиторами «Креста» стали Вячеслав Бутусов и Виктор Сологуб.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже