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Крест документальный фильм 2024: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 20:00

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Документальный фильм «Крест» выйдет в российский прокат 26 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального фильма «Крест»
Фото Кадр из документального фильма «Крест»
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26 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма Сергея Дебижева («Святой архипелаг») «Крест». В проекте исследуется, что из себя представляет этот символ для человечества.

Продюсерами документального фильма выступили Наталия Дебижева, Михаил Скигин и Виталий Баранов.

Композиторами «Креста» стали Вячеслав Бутусов и Виктор Сологуб.

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