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Уэнсдей сериал 3 сезон: кого сыграет Ева Грин
Фильмы и сериалы

26 ноября 2025, 17:05

1 мин.

Ева Грин сыграет в третьем сезоне сериала «Уэнсдей»

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин», реж. Тим Бертон, TSG
Фото Кадр из фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин», реж. Тим Бертон, TSG

Ева Грин присоединится к актерскому составу сериала «Уэнсдей». В третьем сезоне актриса исполнит роль загадочной тети Офелии, сестры Мортиши Аддамс.

«Я в восторге от возможности приобщиться к причудливому миру «Уэнсдей», — рассказала Ева Грин. — Этот сериал — восхитительно мрачный и остроумный мир, и мне не терпится привнести в семью Аддамс свою долю безумия».

Ранее Ева Грин уже неоднократно сотрудничала с исполнительным продюсером сериала Тимом Бертоном, сыграв запоминающихся персонажей в фильмах «Мрачные тени», «Дом странных детей Мисс Перегрин» и «Дамбо».

Второй сезон вышел на Netflix в августе этого года. Точная дата выхода третьего сезона пока неизвестна. Ориентировочно продолжение популярного сериала стоит ожидать не раньше 2027 года.

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