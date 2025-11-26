Ева Грин сыграет в третьем сезоне сериала «Уэнсдей»

Ева Грин присоединится к актерскому составу сериала «Уэнсдей». В третьем сезоне актриса исполнит роль загадочной тети Офелии, сестры Мортиши Аддамс.

«Я в восторге от возможности приобщиться к причудливому миру «Уэнсдей», — рассказала Ева Грин. — Этот сериал — восхитительно мрачный и остроумный мир, и мне не терпится привнести в семью Аддамс свою долю безумия».

Ранее Ева Грин уже неоднократно сотрудничала с исполнительным продюсером сериала Тимом Бертоном, сыграв запоминающихся персонажей в фильмах «Мрачные тени», «Дом странных детей Мисс Перегрин» и «Дамбо».

Второй сезон вышел на Netflix в августе этого года. Точная дата выхода третьего сезона пока неизвестна. Ориентировочно продолжение популярного сериала стоит ожидать не раньше 2027 года.