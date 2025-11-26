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Один дома сиквел: Маколей Калкин — возвращение к роли Кевина
Фильмы и сериалы

26 ноября 2025, 18:05

1 мин.

Маколей Калкин хотел бы сняться в сиквеле «Один дома»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», реж. Крис Коламбус, Twentieth Century Fox, Hughes Entertainment
Фото Кадр из фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», реж. Крис Коламбус, Twentieth Century Fox, Hughes Entertainment

Исполнитель главной роли в серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин рассказал, что хотел бы вернуться к роли Кевина Маккалистера. У актера даже есть идея сюжета возможного сиквела.

«У меня была такая мысль: я либо вдовец, либо разведен. Воспитываю сына и все такое. Очень много работаю и не уделяю ему достаточно внимания. И в какой-то момент он на меня обижается, не пускает в дом и расставляет ловушки», — поделился Маколей Калкин.

Актер добавил, что в сиквеле дом мог бы выступать метафорой отношений отца и сына. Его персонажу предстояло бы вернуть доверие ребенка так же, как найти возможность попасть домой.

Маколей Калкин сыграл Кевина Маккалистера в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке».

На данный момент появление актера запланировано во втором сезоне сериала «Фоллаут», а еще Маколей Калкин озвучил рысь по имени Кэттрик для мультфильма «Зверополис 2», зарубежная премьера которого состоялась сегодня, 26 ноября.

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