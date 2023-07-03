Телевизионные критики назвали главные сериалы года
Американская ассоциация телекритиков объявила номинантов ежегодной премии. Лидерами по количеству упоминаний стали «Наследники», «Одни из нас» и «Медведь».
Среди драматических шоу за победу также сразятся «Андор», «Лучше звоните Солу», «Интервью с вампиром», «Белый лотос», «Шершни» и «Хорошая борьба». Главным комедийным сериалом может стать «Начальная школа «Эбботт», «Барри», «Покерфейс», «Псы резервации», «Терапия», «Чем мы заняты в тени» или «Другие двое».
В актерских номинациях представлены Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Харрисон Форд, Наташа Лионн, Киран Калкин, Джереми Стронг, Сара Снук и другие.
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