Вышел тизер документального фильма о Сильвестре Сталлоне

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый промо-ролик проекта «Слай». Премьера документальной картины о жизни Сильвестра Сталлоне состоится уже в ноябре этого года.

Создатели фильма обещают провести параллели между историей самого Сталлоне и его культовыми персонажами, а также уделить внимание самым значимым моментам почти 50-летней карьеры актера, режиссера, сценариста и продюсера, среди которых — участие в таких франшизах, как «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые».