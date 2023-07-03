Вышел тизер документального фильма о Сильвестре Сталлоне
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый промо-ролик проекта «Слай». Премьера документальной картины о жизни Сильвестра Сталлоне состоится уже в ноябре этого года.
Создатели фильма обещают провести параллели между историей самого Сталлоне и его культовыми персонажами, а также уделить внимание самым значимым моментам почти 50-летней карьеры актера, режиссера, сценариста и продюсера, среди которых — участие в таких франшизах, как «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые».
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