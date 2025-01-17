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Школа магических зверей Загадка волшебного леса: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 18:00

1 мин.

Появился финальный трейлер фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса», реж. Свен Унтервальдт мл. / Leonine Studios, Kordes & Kordes Film GmbH, Lightburst Pictures
Фото Кадр из фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса», реж. Свен Унтервальдт мл. / Leonine Studios, Kordes & Kordes Film GmbH, Lightburst Pictures
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Опубликован финальный трейлер приключенческого фэнтези «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Режиссером и сценаристом проекта выступил Свен Унтервальдт мл. («Школа магических зверей. Тайна подземелья»).

По сюжету ученики волшебной школы готовятся ко Дню леса и стремятся осуществить свои мечты: Элен думает о популярности, Сайлас хочет добиться внимания Элен, а Ида надеется спасти лес от вырубки. Кроме того, подростки пытаются поладить с магическими говорящими животными.

Кто снялся в фильме «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

В проекте снялись Эмилия Майер, Лорис Сихровски, Эмилия Пиеске, Луис Ворбах, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Кристина Гроссе, Юстус фон Донаньи, Мельтем Каптан и Хейко Пинковски.

Трейлер фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

Дата выхода фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

Фильм Свена Унтервальдт мл. «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса» выйдет в российский прокат 30 января.

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