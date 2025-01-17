Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Капитан Америка Новый мир 2025: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

Вышел новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Marvel Entertainment опубликовал новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир». Режиссером проекта выступил Джулиус Она («Люс», «Парадокс Кловерфилда»).

В центре сюжета — Сэм Уилсон (Энтони Маки), сменивший Стива Роджерса (Крис Эванс) на «посту» Капитана Америки. «Новый мир» расскажет, как супергерой без вакцины суперсолдата будет справляться с насущными угрозами.

В новом тизере также представлен новый Сокол по имени Хоакин Торренс (Дэнни Рамирес), первый лейтенант Военно-воздушных сил США, который работает с Сэмом Уилсоном.

Тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Дата выхода фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Зарубежная премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» пройдет 14 февраля.

&laquo;Громовержцы&raquo;, 2025, фильм. «Фантастическая четверка» и новые «Мстители»: что известно о будущих фильмах Marvel

Фильмы
Новости холдинга
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
«Молдовагаз» заявил о признании исторического долга перед «Газпромом» в $709 млн
В ГД внесли законопроект о сдаче в пяти регионах только двух предметов на ОГЭ
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу пропускавших от одного игрока вратарей
РФС проводит расследование судей. Новые подробности коррупционного скандала в футболе
В Париже назвали неприемлемым наведение радара ПВО РФ на самолет-разведчик

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18:00
Появился финальный трейлер фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»
17:30
Стивен Кинг призвал отменить «Оскар — 2025» из-за пожаров в Лос-Анджелесе
16:05
Опубликован трейлер фильма «Царевна-лягушка»
15:05
Начались съемки 2-го сезона сериала «Душегубы»
16 янв 21:29
Скончался американский режиссер Дэвид Линч