Вышел новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

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Marvel Entertainment опубликовал новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир». Режиссером проекта выступил Джулиус Она («Люс», «Парадокс Кловерфилда»).

В центре сюжета — Сэм Уилсон (Энтони Маки), сменивший Стива Роджерса (Крис Эванс) на «посту» Капитана Америки. «Новый мир» расскажет, как супергерой без вакцины суперсолдата будет справляться с насущными угрозами.

В новом тизере также представлен новый Сокол по имени Хоакин Торренс (Дэнни Рамирес), первый лейтенант Военно-воздушных сил США, который работает с Сэмом Уилсоном.

Тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Дата выхода фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Зарубежная премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» пройдет 14 февраля.