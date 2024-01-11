Вышел новый сериал «Братья Сунь» от создателей «Американской истории ужасов»
На Netflix вышел новый сериал «Братья Сунь»
4 января стриминговый сервис Netflix представил 8-серийный комедийный экшен «Братья Сунь».
По сюжету главный герой Чарлз Сунь внезапно приезжает в Лос-Анджелес из Тайваня к младшему брату Брюсу. С этого момента жизнь последнего превращается в настоящий боевик. Оказывается, отца семейства убил наемник, работающий на мощную азиатскую мафию. Чтобы защитить семью, Чарльз все рассказывает младшему брату, который до этого дня ничего не знал о тайной стороне семьи. Мать братьев охотно вступает в игру и делится некоторыми уловками, которые клан Сунь использовал ради своего спасения.
Режиссером «Братьев Сунь» выступил Кевин Танчароен («Воин», «Иллюзия», «Агенты Щ.И.Т»), а создателем проекта — Брэд Фалчук, который работал над нашумевшими картинами «Американская история ужасов» и «911: служба спасения».
Все восемь эпизодов сериала уже вышли и доступны к просмотру.
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