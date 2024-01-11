Вышел новый сериал «Братья Сунь» от создателей «Американской истории ужасов»

4 января стриминговый сервис Netflix представил 8-серийный комедийный экшен «Братья Сунь».

По сюжету

главный герой

Чарлз Сунь внезапно приезжает в Лос-Анджелес из Тайваня к младшему брату Брюсу. С этого момента жизнь последнего превращается в настоящий боевик. Оказывается, отца семейства убил наемник, работающий на мощную азиатскую мафию. Чтобы защитить семью, Чарльз все рассказывает младшему брату, который до этого дня ничего не знал о тайной стороне семьи. М

ать братьев охотно вступает в игру и делится некоторыми уловками, которые клан Сунь использовал ради своего спасения.